‘Şeyma Subaşı operasyonu’: Üç kişi gözaltında, bir kişi aranıyor, 15 kişi sırada

Televizyoncu Acun Ilıca’nın eşi Şeyma Subaşı’na sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği suçlamasıyla üç kişi gözaltına alındı. Yurt dışına çıkan şüphelilerden biri için Interpol devreye sokuluyor. 15 kişi hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

İstanbul savcılığının açtığı soruşturma üzerine harekete geçen asayiş ekipleri 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığıyla Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

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İddiaya göre bir grup kadın Şeyma Subaşı hakkında montajlanmış hakaret içeren görüntüleri organize şekilde sosyal medyada paylaşıp yayıyordu.

‘Bilgisayarı kırmaya çalıştı’ iddiası

Bilişim ekiplerince yapılan operasyonda Yeşim N. (38) İstanbul’da, İlknur R. (37) ise Mersin’de gözaltına alındı. DHA’nın verdiği bilgiye göre şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N. suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Şüphelilerinden Canan K.’nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için Interpol aracılığıyla işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Bu operasyonun tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı’nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekipleri bu kez Yazgülü T.’yi de Avcılar’da gözaltına aldı. Şüphelinin bilgisayarında Şeyma Subaşı’na hakaretin dijital delillerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Şeyma Subaşı’ya hakaret iddiasıyla 15 kişinin daha adını tespit etti . Bu kişilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.