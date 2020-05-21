Seyircisiz maçta tribüne şişme bebek yerleştiren kulübe 500 bin lira ceza

Güney Kore’de, salgın nedeniyle boş kalan koltukları şişme bebeklerle dolduran futbol kulübüne 100 milyon won (yaklaşık 553 bin lira) para cezası kesildi.

Fotoğraf: InterFootball

K-League ekiplerinden Gwangju ile yaptığı maçta tribünleri şişme bebeklerle dolduran FC Seoul’un tepki çeken bu hareketi cezasız kalmadı. Kulübe, ‘saygınlığa zarar verdiği’ gerekçesiyle para cezası verildi.

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Bu, Güney Kore’de bir takıma verilen en yüksek para cezası oldu. Kulüp cezaya itiraz etmeyeceğini, kararı ‘alçakgönüllülükle kabul ettiklerini’ duyurdu.

FC Seoul’un tribünlere yerleştirdiği şişme bebekler, ülkede büyük tepki toplamıştı.

Tepkiler üzerine kulüp özür dilemişti.