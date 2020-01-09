Seyirci yeni formatı sevdi: Oscar bu yıl da sunucusuz

Oscar ödül töreninin yine sunucusuz olacağı açıklandı. Geçen yıl homofobik tweet skandalıyla son anda sunucusuz yapılması kararlaştırılan törenin reyting oranları kanalı çok memnun etmiş.

Fotoğraf: Reuters

9 Şubat gecesi yapılacak Oscar ödül töreninin bu yıl da geleneksel anlamda bir sunucusu olmayacağı açıklandı. Geceye haftalar kala hala sunucunun açıklanmaması nedeniyle törenin sunucusuz gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Törenin yayın haklarının sahibi ABC Entertainments kanalından yapılan açıklama tahminleri doğruladı.

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Geçen yılki töreni sunacağı açıklanan komediyen Kevin Hart’ın son anda ortaya çıkan, geçmişte paylaştığı homofobik bir tweet yoğun tepki çekmişti. Hart’ın başta homofobik paylaşımı için özür dilemeye yanaşmaması tepkileri daha da artırmış ve ünlü komedyen sunuculuk görevinden el çektirilmişti.

Sunucusuz daha çok izlendi

Her aday için farklı ünlülerin sunum yaptığı tören yüzde 11’lik reyting artışıyla kanal yönetimini memnun ettiğinden yine sunucusuz tören kararı alındığı belirtildi.