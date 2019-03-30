‘Şeyin trene baktığı gibi’ gafını yazan gazeteci Torun zorla istifa ettirildi

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” gafını kamuoyuna aktaran gazeteci Hüseyin Torun ‘iradenin baskıları yüzünden işten ayrılmak zorunda bırakıldığını’ duyurdu.

Fotoğraf: Hüseyin Torun Twitter hesabı @huseyintorun27

Uzer’in Gaziray Banliyo Hattı Projesi’ndeki test sürüşünü izleyen vatandaşlar için “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” demesini, ardından da Gaziantep Belediye Başkanı ve AKP Gaziantep belediye başkan adayı Fatma Şahin’in kahkaha atmasını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Torun 12 yıldır çalıştığı işinden ayrılmak zorunda bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Torun yaptığı paylaşımda “Siyasi iradenin baskılarına dayanamayan gazetemden istemeyerekte olsa ayrılmak zorunda bırakıldım. Yaklaşık 12 yıldır yaptığım mesleğe belki de veda edeceğim. Her ne şartlarda olursa olsun baskılar beni yıldırmadı, yıldıramazda.Son sözüm #FaşizmeKarşıOmuzOmuza ve #MartınSonuBahar“ dedi.

AKP’li Uzer daha sonra gafı için sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Torun olayın yaşandığı 23 Mart günü o anları şu ifadeler ve o sırada çektiği video ile Twitter hesabından paylaşmıştı: “AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, vatandaşa ‘Şeyin trene baktığı gibi ne bakıyorsunuz’ diyor. AKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda başkan adayı @FatmaSahin‘de kahkayı basıyor. Hani siz Antep’tiniz. Biz sizi biliyoruz da halk hala bilmiyor. #Gaziantep“

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Siyasi iradenin baskılarına dayanamayan gazetemden istemeyerekte olsa ayrılmak zorunda bırakıldım. Yaklaşık 12 yıldır yaptığım mesleğe belki de veda edeceğim. Her ne şartlarda olursa olsun baskılar beni yıldırmadı, yıldıramazda.Son sözüm #FaşizmeKarşıOmuzOmuza ve #MartınSonuBahar — Hüseyin Torun (@huseyintorun27) March 29, 2019