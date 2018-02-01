Şeyhülislam değil RTÜK: Şarkıda geçen ‘Allah Baba’ sözü nedeniyle TV8’e ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ adlı programda söylenen ‘7 Kocalı Hürmüz’ şarkısında geçen “Allah Baba” sözü nedeniyle kanala 1 milyon liranın üzerinde ceza kesti.

Hazırlanan fetva niteliğindeki raporda, “Kuranı Kerim’deki temel inanç esası olan Tevhid’e aykırı; küfür ve şirk olarak değerlendirilen bir durumdur” dendi.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre RTÜK, yedi yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8’e bu kez de bir şarkıdaki “Allah Baba” sözü nedeniyle ceza kesti.

TV8 kanalında 27 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programında ‘Ottoman Tiyatral Dans Grubu’ adlı grup sahneye çıktı. Türkiye sineması ve tiyatrosunun önemli yazarı Sadık Şendil’in kaleme aldığı ‘7 Kocalı Hürmüz’ eserinde yer alan ‘El Hubb’ şarkısı eşliğinde performans sergiledi.

“Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadeleri geçen şarkının, ‘toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu’na karar verildi.

Oy çokluğuyla alınan kararda, Allah’a ‘baba’ atfında bulunulmasının Kuran’da değil, Yahudilik ve Hristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali ve bu durumun da küfür ve şirk olduğu değerlendirildi.

‘Tevhide aykırı; şirktir’

RTÜK tarafından hazırlanan raporda şöyle dendi: “Bir sahne dolusu kadın dansçı, şiddetli bir biçimde erkek arzulayan, yatsıdan sonra yağmur duasına çıkar gibi dama çıkıp, bu istekleri için Allah’a dua edip yalvaran, duaların kabul edilmesi neticesinde de ‘Allah Baba’ya şükreden kadınları teatral bir biçimde canlandırmışlardır. Bu içerikte Allah; erkeksizlikten hayati düzeyde etkilenmiş kız evlatların bu yoksunluğunu erkek bolluğu ile giderecek erkek bir tanrıya, lütufkar ve hoşgörülü bir babaya benzetilmektedir.”

Fetva gibi raporun sonundaysa şu ifadeler yer aldı: “Kuranı Kerim’de, Allah’ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana ve diğer varlıklara atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça ve mutlak bir biçimde belirtilmektedir. Allah’a ‘baba’ atfında bulunulması, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta bulunan; ancak Kuran’da küfür ve şirk olarak eleştirilen bir durumdur. Çoğunluğun Müslüman olduğu ülkemizde, Kuranı Kerim’deki temel inanç esası olan Tevhid’e aykırı olan, ‘Allah baba’ tabirinin milyonların izlediği bir yarışma programında, diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun eğlenceye vesile yapılarak hafife alınması suretiyle ihlal oluştuğu değerlendirilmiştir. ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle, cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.”