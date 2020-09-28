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Yaramazlara biraz batar!

Seyhan Belediyesi’nden, testi pozitif çıkanlar ve temaslılar için ‘Pozitif Taksi’ hizmeti

Adana’da, Seyhan Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyanların hastaneye ulaşımını sağlamak için ‘Pozitif Taksi’ ismini verdiği özel araçları hizmete sundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre salgında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana İl Pandemi Kurulu’nun aldığı kararlara paralel hizmet üreterek halk sağlığının korunması için bu hizmet uygulamaya kondu.

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Belediyeye bağlı sağlık işleri müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek özel araçlarla, virüs tanısı konulan, birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve durumundan şüphelenilen kişilerin hastanelere toplu taşıma araçlarıyla gitmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Pozitif Taksi’den faydalanmak isteyenlerin, kendilerinin veya temas ettiği kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belgeleyerek 0322 431 59 33 numaralı telefondan talepte bulunması gerekiyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şüphe durumunda bireylerin kimseyle temas etmeden steril araçla evinden hastaneye götürülmesini amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “Pandemi şartlarına uygun olarak dizayn edilen Pozitif Taksi her kullanımdan sonra sterilize edilecek. Esas olan halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derece uyarak virüse yakalanmamasıdır. Pozitif vakalarla sağlıklı insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyor.”

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