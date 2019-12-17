Seyahat kartlarına yanlışlıkla 20 bin ruble yüklendi; iadesi istenmedi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yeni demiryolunu kullanan bir grup ‘şanslı’ yolcunun seyahat kartına, ‘kazara’ 20 biner ruble (1880 lira) para yüklendi. Demiryolu şirketi, seyahat kartlarına yükleme yapılan cihaz ve biletleme sisteminde hata olduğunu, para yüklenen yolculardan iade istenmeyeceğini açıkladı.
Kısa adı ‘MCD’ olan şirketten yapılan açıklamada, “Yolcularımız Troika kartlarına hata sonucunda yüklenen paraları yılbaşı hediyesi olarak kabul edip kullanabilirler. Yeni yıl mucizelerine inansınlar” dendi.
Fotoğrafçı Anton Belitskiy, “Kartımda 100 rubleden az para vardı; biraz para yüklemek istedim birden bire 20 bin ruble yüklendi” dedi. Durumu yetkililere bildirdiğini söyleyen Belitskiy, kendisi gibi başkalarına da yanlışlıkla para yüklendiğini öğrendiğini; ‘bu hediye’ sayesinde uzun bir süre ulaşım masrafından kurtulduğunu anlattı.
Moskova’nın merkezinde bir tren yolculuğunun ücreti 38 ruble (3.57 lira).