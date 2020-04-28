Sahte seyahat belgesiyle yola çıkan 10 kişi denetime takıldı

İstanbul’da, 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla’daki polis denetim noktasında yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuk yapmak için kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Dün gece, TEM Kocaeli Orhanlı gişelerinde yapılan denetimde, sahte belgelerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan temin edildiği ortaya çıktı.

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Polis, İstanbul’dan Kocaeli’ye giden bir araçtaki 10 kişinin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Sahte belge aldıkları belirlenen bu kişiler hakkında ‘resmi belgede sahtecilik‘ suçundan adli işlem yapıldı.

65 yaş üstü olduğu belirlenen iki kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında biner lira para cezası kesildi.