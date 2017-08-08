‘Sevmediği’ profesörün arkasından davul çaldıran rektöre tazminat cezası

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ziraat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber’in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

1 Temmuz 2011’de dönemin rektörü Akınoğlu’na karşı, “Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz” diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Prof. Dr. Rıza Kanber, iddiaya göre rektörün hedefi oldu.

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Prof. Dr. Akınoğlu’nun, “Emekli olduğun gün arkadan davul-zurna çaldıracağım” dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün gerçekten fakülte önünde davul çalındı. Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu.

Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun ‘jest ve sürpriz’ amacıyla çalındığı belirtildi.

Kanber, kendisini ‘toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akınoğlu ise haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme ceza, YÖK takipsizlik verdi

Adana 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Akınoğlu’nu, ‘hakaret ederek Kanber’in mesleki itibarını zedelediği’ gerekçesiyle 5 bin lira tazminata mahkum etti. Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı.

YÖK tarafından açılan idari soruşturmada ise ‘takipsizlik’ kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onaylamıştı.