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Yaramazlara biraz batar!

   
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Sevilay Yükselir: Saldır, yakalan ama serbest kal

 

Duydunuz mu bilmiyorum… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bilgi Üniversitesi’nde kutlama yapan bir grup öğrenci saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren grubun elinde bıçaklar varmış. 20 kişiden fazla olduğu iddia edilen saldırganlardan ancak 6’sı yakalanabilmiş.

Polis, diğer saldırganların bulunması için de harıl harıl çalışıyor bilgisini aldım. Aldım da çalışsa ne olacak! Diğer saldırganları polis yakalayıp savcının önüne çıkarsa ne olacak! Çünkü yakalanan ve suçları sabit olan 6 saldırgan, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış.

Bu nasıl iş ben anlamıyorum. Gerçekten ama! Sonuçta evet ortada ölümle sonuçlanan bir vukuat yok ama o adamlar bıçaklarla o gençlere saldırmışlar ve suçlarını da itiraf etmişler! Şimdi denilecek ki: “Ne yapalım! Hukukumuz böyle emrediyor!” Emrediyor da böyle de olmaz ki ama! Bu nasıl bir hukuk düzeni?

Saldır, yakalan ama serbest kal! Hiç değilse birkaç gün nezarethanede kalsaydı o saldırganlar da ders olsaydı bazılarına.

Haksız mıyım?

Sevilay Yükselir’in yazısı

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