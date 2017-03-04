Sevilay Yükselir: ‘Evet’ çıkması CHP’lilerin hayrına olacak

Hangi ülkede böyle bir durum söz konusu vâkıf değilim ama bu kadar seçim kaybetmiş ve artık bunu bir alışkanlık haline getirmiş anamuhalefet partisinin liderinin ısrarla o koltukta oturmaya devam etmesini cidden anlaşılabilir bulmuyorum.

Referandumdan çıkacak sonuç hiç önemli değil. İster “Hayır” olsun, ister “Evet”. (Ki ben “Evet” olacağını düşünüyorum.) Neyse ne ama bence CHP kendini yenilemeli. Daha önce yazmıştım, “Evet” çıkması CHP’lilerin hayrına olacak; çünkü yeni sistem devreye girdiğinde zaten Kılıçdaroğlu o koltukta oturamayacak.

Ama sonuç “Hayır” olsa da oturmamalı. Çünkü olmuyor… Kılıçdaroğlu ile gitmiyor bu iş.

Sevilay Yükselir’in yazısı