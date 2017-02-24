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Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yükselir: Dost olan, ‘Ne gereği var HDP seçmeninden oy istemenin!’ demez

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç konuşmasında HDP seçmeninden referandumda “Evet” demelerini istedi ya!!! Efendim, ne gereği varmış böyle bir çağrının?

Çok lüzumsuzmuş falan filan.

“Lüzumsuz ya da gereksiz bir çağrı” yorumunu yapanlar, bilakis Erdoğan’a yakın olduğunu söyleyen bazıları.

Dost olan, “Ne gereği var HDP seçmeninden oy istemenin!” demez.

Dost olan, HDP yöneticileri, siyasileri ile HDP seçmeninin arasındaki ayrımı doğru yapar ve “Onlar da bu ülkenin yurttaşı. Elbette ki onların da oyuna talip olunmalı” der.

Sanki Erdoğan, Demirtaş’tan oy istiyor ya da Figen Yüksekdağ’dan veya Kandil’den!

İyi ki Erdoğan bunları pek kaale almıyor.

Çünkü bu tipler, “Reis’in tek dostu biziz” ayağına ellerine aldıkları kasaturayla sokakta muhalif doğrarlar!

Sevilay Yükselir’in yazısı

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