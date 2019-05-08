Sevilay Yılman: YSK’nın kararı ve hukukçular

Önceden yazmış olduğum tüm yazılarda; “Seçimin yenilenmesine ya da yenilenmemesine karar verecekler” diyerek kesin bir tahminde bulunmamış olmama rağmen YSK’nın vermiş olduğu karar karşısında hakikaten şoka girmiş durumdayım.

Üzgünüm ama tamamı yüksek yargıçlardan oluşan o YSK, “İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar verdik” dedi ama bu yenilenme kararının gerekçesi konusunda bağımsız ve alanında duayen kabul edilen hiçbir meslektaşını ikna edemedi!

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Hatta bilakis isyan ettirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Profesör Doktor Adem Sözüer onlardan biriydi mesela.

Sevilay Yılman’ın yazısı