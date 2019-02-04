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Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yılman: Sınavda dereceye giren bir aday nasıl mülakatta başarılı olamıyor!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 16 Aralık 2018’de yapılan “Öğretmenlik Mülakat Sınavlarının” sonuçları açıklandı.

Ve bu sonuçların sonunda da haklı olarak yüzlerce öğretmen adayı genç ayağa kalktı.

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Neden?

Çünkü çok zorlu 3 aşamalı KPSS öğretmenlik sınavında 80’in üzerinde puan alarak başarı elden eden adayların bir kısmı sözlü mülakat sınavında elenmiş.

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Denilebilir ki; “Yazılı da başarılı olan mülakatta da illa başarılı olacak diye bir kaide yok! Elenmiş olması gayet doğal!”

Tabii olabilir… Olmaz demiyorum ama bu elenenlerin arasında kendi branşlarında Türkiye derecesi yapmış adaylar da var.

Hadi diyelim 80 sınırdaki puan. Dolayısıyla mülakatta sorulan sorulara doğru cevap veremediği için eşiği geçememiş olabilir.

Ama yazılı sınavda 93.20 puan alarak dereceye giren bir aday nasıl mülakatta başarılı olamıyor!

Ve işin garip tarafı bu durumda olanların sayısı da bir değil, birden fazla.

Sevilay Yılman’ın yazısı

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