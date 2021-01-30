Sevilay Yılman: Şimdi ne değişti ki istifa eden üç vekil İnce’nin yanında pozisyon alma kararı aldı?

Ancak benim anlamadığım bu gerekçelerle istifa eden bu vekillerin bundan sonraki adreslerinin Muharrem İnce’nin yanı olması.
Çünkü Muharrem İnce’nin de siyasette izlediği rota CHP’den çok farklı değil.
Muharrem Bey de Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde ve sonrasında HDP siyaseti, siyasetçileri ile yakın temas kurmuş ve bu temaslarını da kamuoyuna göstermekten asla çekinmemişti.
Hatta Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmiş ve o seçim boyunca HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması önergesine CHP içerisinden bir tek kendisinin oy vermediğini sürekli dile getirerek bir manada; HDP siyasetine rezervi olmadığını anlatmaya çalışmıştı.
Merak ettiğim şu;
Şimdi ne değişti ki İnce cephesinde istifa eden üç vekil Muharrem İnce’nin yanında pozisyon alma kararı aldılar?