Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yılman: Selman Öğüt’e kullanılan ifade üzerinden bariz bir haksızlık yapıldığını fark ettim

Geçen Cuma liseden kız arkadaşlarımla dışardaydım. Ve tabii her zaman olduğu gibi bitmek tükenmek bilmez muhabbetimiz geç saatlere kadar sürünce… O gece programdan ve tabii yarattığı gündemden bayağı uzak kaldım.

Ancak sabah uyanınca farkına vardım ki, programın katılımcılarından Selman Öğüt ve gazeteci İsmail Saymaz arasında bayağı sert ve hararetli bir tartışma yaşanmış.

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İtiraf edeyim… Twitter’da önüme düşen yorumların birçoğunda Selman Öğüt’ün Atatürk’e hakaret ettiği yönünde paylaşımları görünce ben de çok hiddetlendim.

Ve hatta o hiddetle birkaç da yorum yaptım.

Ancak hemen sonra sildim çünkü kendisinden çok hazzetmesem de Selman Öğüt’e kullandığı ifade üzerinden bariz bir haksızlık yapıldığını farkettim.

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Sevilay Yılman’ın yazısı

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