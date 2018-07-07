Sevilay Yılman: Seçmen Sayın Kılıçdaroğlu’na alenen; ‘Git artık!’ diyerek açıkça mesaj veriyor

Bu ısrarlı değişim talebine niye direniyor Sayın Kılıçdaroğlu ve etrafını saran KAST’çılar daha önceleri yazdığım için tekrara düşmemek adına yazmayacağım.

Ancak açık söyleyeyim bu direnişleri gerçekten hem tuhaf, hem de çok zavallıca!

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Neden böyle diyorum?

Çünkü düşünün… Elindeki birkaç büyükşehirden biri olan İzmir’in partili belediye başkanı bile çıkıp açık açık; “Değişim kaçınılmazdır!” diyor. Partinin yaşayan tüm eski genel başkanları aynı şeyi söylüyor. Partide ağırlıkları olduğu bilinen 51 eski milletvekili “Değişim kaçınılmaz” diyerek ortak bildiri yayımlıyor.

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Kurultay delegeleri, partili sıradan üyeler, sokaktaki seçmen Sayın Kılıçdaroğlu’na alenen; “Git artık!” diyerek açıkça mesaj veriyor.

Ama nedense Sayın Kılıçdaroğlu ve onun dört bir yanını saran KAST (Kemal Ağabeyi Sevenler Takımı) bu tür çağrılar yokmuş, kimse değişim filan istemiyormuş gibi bir garip havalara girip resmen üç maymunu oynuyor.

Sevilay Yılman’ın yazısı