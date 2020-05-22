Sevilay Yılman: Provokasyon seçeneği ürkütüyor beni

Önceki gün İzmir’de birçok caminin hoparlöründen İtalyanca Çav Bella marşının çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma devam ederken…

Dün de yine aynı şehirde bazı camilerde Selda Bağcan’ın “Yuh Yuh” şarkısının çalındığı iddia edildi. Tam olarak kim ya da kimlerin organizasyonu ile yapılıyor bu alçaklık bilinmiyor henüz ama…

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Ben iyi tarafından bakmak ve “İnşallah birilerinin zevzekliğidir… İki üç şımarık gencin şuursuzluklarının bir tezahürüdür” diye düşünmek istiyorum.

Çünkü öteki seçenek yani provokasyon seçeneği ürkütüyor beni.

Sevilay Yılman’ın yazısı