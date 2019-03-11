Sevilay Yılman: O ıslıkların nedeni ezanı protesto değilmiş

Yürüyüşe katılanların ezanın okunması sırasında ıslıklar çalarak ezanı protesto ettiği iddia ediliyor.

Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama izlediklerimden hareketle şunu söyleyebilirim ezan okunduğu sırada yürüyenlerin ıslık çaldığı, slogan attığı bal gibi bir gerçek.

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Ancak şunu öğrendim ki o gerçeğin nedeni ezanı protesto etmek için değilmiş.

Nereden biliyorum?

Evet. Orada değildim ama o an işleri gereği orada olan iki gazeteci arkadaşım vardı ve dün onları aradım.

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İkisi de iktidara yakın medyada çalışan bu muhabir arkadaşlara işin esasını sordum.

Ezan okunduğu sıradaki alkışların, ıslıkların, atılan sloganların öncesinde de sonrasında da devam ettiğini dolayısıyla ezanı protesto için yapılıp yapılmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar.

Sevilay Yılman’ın yazısı