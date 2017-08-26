Sevilay Yılman: ‘Kim koruyor bu ByLock’çuyu? Niye serbest?’

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BİR önceki yazımda ByLock kullanıcısı olduğu halde emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan konusuna değinmiştim. Bu olaya AK Partili bazı vekillerin bile dayanamayıp sosyal medyada isyan ettiklerini ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, “Kim koruyor bu adamı?” diyerek Konya Savcılığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı’ndan bir cevap beklediğini yazmıştım.

Yazının ertesi günü aradı Külünk… Ve sordum kendisine büyük bir merakla: “Kamuoyuna yapılmadı ama belki siz vekil olduğunuz için yapılmıştır. Var mı sorunuza bir cevap?” O ana kadar yoktu herhangi bir cevap ve Külünk de isyana devam ediyordu. Bu serbestliğin benim o günkü yazımdaki gerekçe olduğunu o da biliyormuş, ama tabii haklı olarak ona da itiraz ediyor. “FETÖ’cü üç beş ismi verip o programı ne zaman ve nerede yüklediğini söylemek serbest kalmaya yeterliyse o zaman herkese bu hak tanınsın” diye de ekliyor.

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Yerden göğe kadar haklı Külünk! Korkunç bir çifte standarda imza atıldı Ahmet Şan olayında. ByLock kullandığı için binlerce polis, devlet memuru tutuklu şu anda. Ben, “Onlara da tanınsın bu hak o zaman!”demiyorum… Demeyeceğim de… Zira FETÖ’cü olduğu kesinleşmiş kim varsa, hangi kanıtlarla bu sabitse cezasını çekmesinin daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Yok öyle yağma; itirafçı olup kefeni yırtma durumları falan.

Sevilay Yılman’ın yazısı