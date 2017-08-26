Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sevilay Yılman: ‘Kim koruyor bu ByLock’çuyu? Niye serbest?’

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

BİR önceki yazımda ByLock kullanıcısı olduğu halde emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan konusuna değinmiştim. Bu olaya AK Partili bazı vekillerin bile dayanamayıp sosyal medyada isyan ettiklerini ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, “Kim koruyor bu adamı?” diyerek Konya Savcılığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı’ndan bir cevap beklediğini yazmıştım.

Yazının ertesi günü aradı Külünk… Ve sordum kendisine büyük bir merakla: “Kamuoyuna yapılmadı ama belki siz vekil olduğunuz için yapılmıştır. Var mı sorunuza bir cevap?” O ana kadar yoktu herhangi bir cevap ve Külünk de isyana devam ediyordu. Bu serbestliğin benim o günkü yazımdaki gerekçe olduğunu o da biliyormuş, ama tabii haklı olarak ona da itiraz ediyor. “FETÖ’cü üç beş ismi verip o programı ne zaman ve nerede yüklediğini söylemek serbest kalmaya yeterliyse o zaman herkese bu hak tanınsın” diye de ekliyor.

Reklam

Yerden göğe kadar haklı Külünk! Korkunç bir çifte standarda imza atıldı Ahmet Şan olayında. ByLock kullandığı için binlerce polis, devlet memuru tutuklu şu anda. Ben, “Onlara da tanınsın bu hak o zaman!”demiyorum… Demeyeceğim de… Zira FETÖ’cü olduğu kesinleşmiş kim varsa, hangi kanıtlarla bu sabitse cezasını çekmesinin daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Yok öyle yağma; itirafçı olup kefeni yırtma durumları falan.

Sevilay Yılman’ın yazısı

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

KHK ile geldi: Yabancı mahkumlar takas edilecek, 3 bin mahkum tahliye olacak

Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile, yabancı tutukluların başka ülkelerle takasının önü açılırken, çeşitli suçlardan kapalı cezaevinde bulunan 10 bin hükümlünün de açık cezaevine ayrılmasına hükmedildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, 694 sayılı KHK ile yabancı mahkumlarla takas ve mahkuma disiplin cezası affı getirildi. Takas maddesiyle birlikte yabancı hükümlüler ‘milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektiği […]

Mattis ziyareti ve ‘Türkiye-ABD-Kürt’ üçgeni

ABD ne Türkiye’nin ne de Kürtlerin çıkarlarını kolluyor. Elbette öncellikle kendi çıkarlarını kolluyor. Bunlara en iyi nasıl hizmet edilir? Bu konuda ABD yönetimi içerisinde Obama döneminden süregelen derin çatlaklar var.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...