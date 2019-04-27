Sevilay Yılman: Kılıçdaroğlu’nun cenazeye haberli mi habersiz mi gittiği sadece teferruat

Bu kalem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun politikalarını beğenmediği, yanlış ve anlamsız bulduğu zamanlarda çok acımasızca eleştirmiş bir kalemdir…

Ancak konu milyonlarca insanın gözleri önünde… Üstelik de devletin en üst düzey temsilcilerinin de olduğu bir ortamda… Bu ülkenin ana muhalefet liderinin ancak Orta Çağ’da olabileceği tasavvur edilecek bir biçimde, binlerce insan tarafından linç edilmeye kalkışılması çabasıdır.

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Sormamız, sorgulamamız gereken; o insanların neden o denli öfkeye sahip olduğu… Ve herkesin gözleri önünde ülkenin ana muhalefet liderini öldürmeye teşebbüs edecek kadar neden gözlerinin o denli karardığı, döndüğüdür. Kemal Kılıçdaroğlu’nun oraya haberli mi habersiz mi geldiği veyahut da niye geldiği ise sadece teferruattır.

Çünkü velev ki habersiz gelmiş olsun CHP lideri.

Peki, bu durum oradaki insanların birer caniye dönüşmüş olma durumunu değiştirir mi?

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Sevilay Yılman’ın yazısı