Sevilay Yılman: Kılıçdaroğlu kazanırsa en çok Meral Akşener’in işine gelir

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Bugünkü tavsiyem de nettir! Kılıçdaroğlu artık kenara çekilmelidir. Olmuyor çünkü. Kılıçdaroğlu ne yazık ki CHP’yi iktidara taşıyacak ya da yaklaştıracak o büyük ivmeyi tutturamıyor.

Biliyorum ki şimdi bu yazdıklarım üzerine Kılıçdaroğlu’nu sevenler, onun tarafı olanlar bana öfkeleniyor, benim için çok fena şeyler saydırıyor içinden. Canları sağ olsun, hiç kızmam onlara, bilirler hepsini çok severim gönülden. Ama bu mesele benim onlarla olan gönül bağımdan daha önemli bir mesele. Açık açık diyorum ki: “Bu defa da ‘Kılıçdaroğlu’ derseniz, şunu da bilin ki dediğiniz şey, CHP’nin kapısına kilit vurmakla eşdeğerdir.”

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Dün bir CHP’li ağabeyim diyor ki: “Eğer Kılıçdaroğlu yeniden kazanırsa bu en çok Meral Akşener’in, İYİ Parti’nin işine gelir.” Haklı, ama bence sadece onların değil, herkesin işine gelir. CHP’liler hariç, bu sonuç her yerin işine gelir.

Sevilay Yılman’ın yazısı