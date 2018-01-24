Sevilay Yılman: Kılıçdaroğlu için ‘Gelmesin, görüşmeyeceğim’ demiş Deniz bey

Aktarılanı söylüyorum: Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’la doktoru izin vermediği için görüşme yapamadığı bilgisi doğru değil. Daha doğrusu, Kemal Bey’e böyle bir gerekçe sunulmuş ama esasında görüşme yapmak istemeyen Deniz Bey’in kendisiymiş. Günler öncesinden Kılıçdaroğlu’nun geleceği bilgisi üzerine, “Söyleyin gelmesin… Görüşmeyeceğim” demiş Deniz Bey.

Ben bu bilginin doğru olduğuna yüzde yüz eminim; zira Deniz Bey’in şu anda tedavi gördüğü durumda enfeksiyon kapacağı bir risk filan yok. Nihayetinde durumun iyi olduğu, gittikçe de iyiye gittiği yönünde haberler okuduk hep beraber, hatta Ertuğrul Özkök’ü telefonla arayarak muhabbet ettiğini de öğrendik.

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Sevilay Yılman’ın yazısı