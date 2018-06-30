Sevilay Yılman: Kılıçdaroğlu gibi bir pehlivan görmedi bu yeryüzü!

(…) başka kimse var mı CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi 9 seçim yenilip de kendince bahaneler üreterek ısrarla koltuğunu korumaya çalışan… Sadece Türkiye siyasetinde değil, dünya siyasetinde de böyle biri yok!

(…) siyasette de, güreşte de yenilgilere rağmen azimle kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu benzeri biri yok!

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Hiçbir şey için değilse bile atalarımızın, “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış” sözünün ne kadar doğru bir söz olduğunu ispat ettiği ve bu sözün pratiğe dökülmesine katkı sunduğu için Kemal Bey’i kutlamak lazım!

Sevilay Yalman’ın yazısı