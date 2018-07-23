Sevilay Yılman: Kaynağımın iddiasına göre Adil Öksüz İsveç’te yaşıyor

Bana bu bilgiyi veren Danimarka’da yaşayan bir kaynağım. İddiasına göre Adil Öksüz İsveç’te yaşıyor ve zaman zaman da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gidip görüşmeler yapıyor.

Danimarka’da bina satın alıp, büyük işyerleri açarak para akladıklarını öne süren kaynağım Öksüz’ün Amerika’nın New Jersey Eyaleti’nde yaşamakta olan eşi Aynur Öksüz’ü yanına almak için de bir takım senaryolar peşinde olduğunu aktarıyor.

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Eşini bir Bulgaristan vatandaşı ile evlendirerek Avrupa’ya getirme çabasında olan Öksüz’ün MİT tarafından İsveç’te aranmasının en doğru hamle olacağının da altını çiziyor… Şimdilik bu kadar bilgi alabildim ama çabalıyorum daha fazlasına ulaşmak için. Ulaştığım anda da sizlerle tamamını en doğru şekilde paylaşacağımdan şüpheniz olmasın! Sağlıcakla kalın…

Sevilay Yılman’ın yazısı