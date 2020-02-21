Sevilay Yılman: Kavala’nın tekrar tutuklanmasaydı Türkiye ile ilgili olumsuz algı tersine dönecekti

Osman Kavala’yı da Gezi Davası’ndaki diğer hiçbir sanığı da tanımam, bilmem.

Davanın kapatılmasının ve tüm sanıklara beraat verilmesine sevincim, mutluluğum kendi adıma herhangi bir çıkar elde ettiğimden değildir.

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Bu karar kutuplaşmış, kamplaşmış, bölünmüş ülkemde bir umuttu. Türkiye ile ilgili temel insan hakları ve basın özgürlüğü konusundaki olumsuz algıyı da tersine çevirecekti, sevincim bunaydı.

Yeniden tutuklama kararına üzüntüm ise bu fırsatın elden kaçmasınadır.

Karar, kutuplaşmış toplumu yeniden bir araya getirmeye önayak olabilirdi ve gazetecilerine, STK’larına baskı uygulayan iktidar tarafından yönetilen ülke algısı nedeniyle Türkiye’yi başta sermayesi olmak üzere batılı dünyanın yeniden çekim merkezi ülkesi pozisyonuna getirebilirdi.

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Olmadı ama.

Sevilay Yılman’ın yazısı