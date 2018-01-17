Sevilay Yılman: Kaftancıoğlu projenin ilk parçası, esas parça Oğuz Kaan Salıcı’nın genel başkan yapılması

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CHP’li kaynaklarımdan aldığım önemli iddiaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İddiaya göre, Kaftancıoğlu’nu il başkanlığı koltuğuna taşıyan, kendisi de eski il başkanı olan Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı.

Salıcı’nın da önümüzdeki şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlık yarışına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Tarafıma bu kulisi aktarana göre Kaftancıoğlu projenin ilk parçası, ikinci esas parça ise Salıcı’nın CHP’ye genel başkan yapılması.

Salıcı’yla ilgili genel merkez nezdinde de epeyce bir sıkıntı olduğunu biliyordum.

Sevilay Yılman’ın yazısı