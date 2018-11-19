Sevilay Yılman: İstanbul’da aday Binali Yıldırım

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım:

“AK Parti’nin 31 Mart’ta İstanbul’da göstereceği aday Binali Yıldırım’dır!”

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Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım…

Bazılarınızın, “Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim…

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Ee tabii gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var…

Ancak ben bu riski alıyor ve bunu ilan ediyorum rahatlıkla: İstanbul’da aday Binali Yıldırım…

Sevilay Yılman’ın yazısı