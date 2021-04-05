Sevilay Yılman: İktidarın bildiriyi fırsat olarak değerlendirmemesi şaşırtıcı olurdu

Hem bildiriye imza koyan emekli amiraller hem de onlara destek veren muhalifler, iktidar ve çevresinin bildiri karşısında gösterdiği tepkilerden şikayet ediyorlardı.

Ardı ardına yapılan açıklamalarla iktidar tarafının söz konusu bildiriyi kullanarak seçmen kitleleri nezdinde bir mağduriyet yaratma gayretinde olduğunu öne sürüyorlardı.

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Bu tezlerine katılmamam mümkün değil ama ne bekliyorlardı karşılığında onu da anlayamıyorum.

Yüzde 100 oluşacak tablo zaten buydu.

Tersi olması bir sürpriz olurdu.

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Asıl iktidar ve çevrelerinin tamamı emekli asker olan 104 amiralin ortak yayınladığı bu bildiriyi kendi taraftarlarını konsolide etmek için bir fırsat olarak görüp değerlendirmemesi şaşırtıcı olurdu.

Sevilay Yılman’ın yazısı