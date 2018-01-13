Sevilay Yılman: Hasip Kaplan’a minnettarım, emin olun onun gibi samimi değiller 

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Şahsen ben büyük bir haksızlık olarak nitelendiriyorum Kaplan’a yapılan eleştirileri. Çünkü sonuçta Hasip Kaplan, aslında diğer HDP’lilerin yapamadığını yapmış ve son derece dürüst bir tavır sergileyip HDP’nin tavanı ve tabanı dahil sahip olunan genel görüşün ifşa olmasına önayak olmuştur. Ha, yaptığı elbette ki Kürtçülük yani ırkçılıktır ama HDP’de de esas zihniyet bu değil mi zaten?

Bakmayın siz Kaplan’ın sözleri üzerine partinin genel merkezinin yaptığı açıklamalara filan. Emin olun samimi değiller Hasip Kaplan gibi. Ve emin olun aslında hepsi, onun gibi düşünüyor, ama çıkarları uğruna bunu dile getirmiyorlar.

Reklam

Özetle değerli okurlarım… Ben zaten biliyordum Hasip Kaplan’ın o siyasi kanadın en dürüst, en samimi isimlerinden biri olduğunu. Sağolsun, bunun böyle olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Kızanlar kızsın ona ama ben kendisine minnettarım; “Türkiye’nin partisiyiz” diye sahaya çıkıp, 7 Haziran 2015’te “birlik, kardeşlik ve barış” deyip milyonlarca insanı ahmak yerine koyarak ardından çukurlar ve hendekler kazıp asıl niyetlerinin Türkiyelileşme değil, bağımsız bir Kürt devleti kurmak olduğunu gösteren HDP’nin arka bahçesine gömülü zihniyetin esasını ifşa ettiği için!

Sevilay Yılman’ın yazısı