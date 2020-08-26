Sevilay Yılman: Hakaret AK Partili bir kadına yapılmış olsaydı sabaha bile kalmazdı gözaltı

Hakarete uğramış. “15 Temmuz’da fırsatı kaçırdık. Tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza…” şeklinde ağır bir hakarete.

Ama Tufan’ın isyanının sebebi hakaret değildi.

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Bu hakareti eden ahlaksızı ifşa etmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamasınaydı.

Daha evvel de ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden İsmail Korkut Kumaş adlı şahıs Zonguldak AK Parti Gençlik Kolları Üyesi…

Diyor ki Beyza Tufan haklı olarak…

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“Eğer ben bir yandaş olsaydım… Mesela AKP teşkilatı bilmem nesi olan bir kadın olsaydım… Bu ırz düşmanı bu sabah gözaltına alınmıştı!”

Yüzde 100 katılıyorum kendisine. Öyle olurdu.

Eğer o hakaret AK Parti mensubu olan ya da açıkça destekleyen bir kadına yapılmış olsaydı sabaha bile kalmazdı o ahlaksızın gözaltına alınma işi.

Sevilay Yılman’ın yazısı