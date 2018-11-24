Sevilay Yılman: Hadi buna da cevap ver Ayşe Arman!

Hadi buna da cevap ver Ayşe Arman!

Geçtiğimiz ay, Cengiz Holding’in bir yatırımını görmek için Mardin’e davet edilen gazetecilerden biri de bendim ama başka gazeteciler de vardı tabii o günübirlik seyahatte.

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İşte bu konu orada gündeme geldi. Yatırım ziyaretimizin ardından soluklanmak için oturduğumuz öğlen yemeğinde…

Medyadan filan bahsederken aklıma geldi Ayşe Arman’la ilgili bu korkunç ötesi iddialar ve Munyar’a ‘küt’ diye aynen şu şeklide sordum: “Ayşe Arman’ın bazı röportajlarını parayla yaptığı söyleniyor. Bizzat röportaj yaptığı kişilerden birinden duydum! Bu çok büyük rezalet değil mi Vahap Ağabey!”

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Ve biz, yani ben ve yanımdaki gazeteciler bu iddiaya karşılık Munyar’ın, “Böyle bir şey yok! Yalandır!” cevabını vereceğini beklerken o ise olayı doğruladı ve dahası tüm hikayesini de anlattı.

Ve hatta daha önce gazetenin ombudsmanının bu durumu defalarca eleştirdiğini hatırattı.

Bunları zaten isim vermeden ilk yazımda dile getirmiştim.

Okursanız bir kez daha o yazıyı, özellikle şunu da dediğimi göreceksiniz:

“Şimdilik isim yazmıyorum ama eğer inkara gidilecek olursa her şeyi tek tek dökerim!”

Sevilay Yılman’ın yazısı