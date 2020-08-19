Sevilay Yılman: Gül tartışmalardan memnuniyet duyuyor

Bir siyasetçi için en büyük konfor budur!

Siyasette uzun zaman hiçbir makam, mevkiiye, pozisyona sahip olunmamasına rağmen konuşulmak, tartışılmak…

Reklam

Bence 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için şu son günler onun açısından en keyifli günler.

Bazıları sanabilir ki Sayın Gül bütün bu olup biten tartışmalardan falan rahatsız.

Kesinlikle değil!

Reklam

Dün ona çok yakın olduğu bilinen isimleri yokladım biraz.

“Tam aksine büyük bir memnuniyet duyuyor ismi üzerinden yapılan bu tartışmalardan” diyorlar ve hatta etrafındakilerin; “Bir şeyler diyecek misiniz kamuoyuna?” sorusuna; “Hiçbir şey demeye gerek yok! Bırakın millet tartışsın, konuşsun…” yanıtını verdiğini söylüyorlar.

Doğruya doğru… Çok da haklı bu tutumunda Sayın Gül.

Sevilay Yılman’ın yazısı