Sevilay Yılman: Fransız Milli Marşı’nın yuhalanması ayıp, bu ayıba destek olmak ahmaklıktır

40 yılın başında hep beraber bir sevinç yaşadık… Ülke olarak, millet olarak geçen senenin şampiyon takımı Fransa Milli Takımı’nı konuk ettiğimiz Konya’da 2-0 mağlup ederek futbol tarihimize çok özel bir anı kaydettik.

Ettik ama bu sevincimiz, bu hevesimiz stadyumdaki bazı densiz izleyicilerin Fransız Milli Marşı çalındığı sırada protesto edip yuhalaması, ıslık çalması sayesinde gölgelendi…

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Bizim kültürümüzde evimize misafir ettiğimiz insana/insanlara bu tür nahoş hareketlerde bulunmak en hafif deyimle ayıptır!

Bu ayıba destek olmak ise ahmaklıktır!

Dün sosyal medyada bu ahmaklık aldı başını gitti mesela!

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Sevilay Yılman’ın yazısı