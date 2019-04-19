Sevilay Yılman: Erdoğan ve kurmayları seçmenin mesajını almış görünüyor

Çünkü doğruya doğru sayısal olarak seçimden birinci parti olarak çıkmış olsa da başta 25 yıldır iktidar oldukları İstanbul, Ankara olmak üzere Antalya, Adana, Mersin gibi kritik büyük şehirlerin tamamını muhalefete kaptırmak epeyce sarsıcı oldu AK Parti açısından.

Gözlemlediğim kadarıyla yaşadıkları o sarsıntıyı üzerlerinden yavaş yavaş atmaya ve özeleştirilerini de yapmaya başladılar artık.

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Bunun böyle olduğu özellikle dün Memur-Sen programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ifadelerden çok net anlaşıldı.

Zannımca Erdoğan ve kurmayları seçmeninin 31 Mart’ta vermiş olduğu, “Lütfen fabrika ayarlarınıza geri dönün! Kutuplaştırmadan, germeden, gerilmeden toplumun her kesimini kucaklayan partinin ilk kuruluş felsefesini unutmadan siyaset yapın!” mesajını net bir biçimde almış görünüyor.

Sevilay Yılman’ın yazısı