Sevilay Yılman: Erdoğan gibi en usta siyasetçi bile Alevi olsa cumhurbaşkanı olamazdı

O nedenle, ekstrem olacak belki bu örnek ama, iddia ediyorum Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetin tüm inceliklerini bilen bir politikacı, en usta siyasetçi bile, Alevi olsa bu ülkede cumhurbaşkanı olamazdı! İllaki CHP’nin başında olmasıyla alakalı da değil kastettiğim.

Peki neden?

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Çünkü cumhurbaşkanının belirleneceği toplam oy oranına tekabül edenlerin kafasında, Aleviliğe bakışında ne yazık ki hâlâ bir blokaj var.

Ha, bazıları da Kılıçdaroğlu’nun inançlarına, köklerine, mezhebine vurguyla yaptığım bu yorumla ayrımcılık yapıp fitne ateşini yakmaya çalıştığımı filan söylediler. Onlara da iki çift lafım var: Ayrımı ben yapmıyorum değerli okurlarım. Bu ayrım zaten var bu toplum içerisinde ve ben de bu ayrıma dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve kimse kusura bakmasın ama tamamen Türkiye’nin bir gerçeği olan bu durumdan dolayı bir Alevi olarak büyük üzüntü ve utanç duyuyorum.

Şimdi bu tezimi kuvvetlendirmek için iki başka örnek vereceğim. Önceki gün İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener şöyle bir açıklama yaptı: “İkinci turda CHP’nin adayını destekleriz.”

Açık açık yazıyorum; bu aday Kılıçdaroğlu olursa belki Sayın Akşener ve üç beş arkadaşı oy verir ama hiç kusura bakmasın onu destekleyen tabanı asla vermez!

Sevilay Yılman’ın yazısı