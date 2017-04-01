Sevilay Yılman: Erdoğan bugün var, yarın yok!

Yani bu ülke, bu millet Türkiye’nin yönetim biçiminin şekilleneceği böylesi önemli, tarihi, kritik bir kararı Erdoğan’a sevgisinden ya da sevgisizliğinden hareketle vermemeli. Çünkü biz geleceğimizi oyluyoruz; Erdoğan’ın bu ülkeye yeniden seçilip seçilmeyeceğini falan değil.

(…)

Unutma ey okur! Erdoğan bugün var, yarın yok! Biz 16 Nisan’da vereceğimiz kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil, gelecek kuşaklarımıza bir yol çizeceğiz.

Çok açık yazıyorum. Kimin ne dediği, ne düşündüğü de umurumda değil. Evet, ben bu yeni sistemi destekliyorum ama Erdoğan’ı çok sevdiğimden ya da onun gözüne hoş görünmek istediğimden değil. Beni bilen bilir. İnanmadığım bir şeyi kimse bana yazdıramaz, söyletemez. İnanıyorsam varımdır arkasında.

Ben yeni sisteme inanıyorum; çünkü bu sistemle torunlarımın daha müreffeh, daha istikrarlı ve daha çağdaş bir Türkiye’de yaşayacaklarını görüyorum.

Özetle; beni Erdoğan’ın siyasi kariyeri falan değil, torunlarımın ve onların çocuklarının gelecekte nasıl bir Türkiye’si olmalı, o ilgilendiriyor.

Anlatabildim mi?

Sevilay Yılman’ın yazısı