Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yılman: Erbaş, iki bakımdan büyük bir skandala imza atmıştır

Önceden planlı mıydı o konuşma metni bilmiyorum ama hiç kusura bakmasın Sayın Erbaş yaptığı konuşmada kullanmış olduğu; “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar!” ifadeleri ile üstü kapalı da olsa Mustafa Kemal Atatürk’ü kastetmiştir ve iki bakımdan da büyük bir skandala imza atmıştır.

Birinci skandal Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesine dayanarak söyledikleridir…

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Bunu da Sevgili Murat Bardakçı’nın daha evvel Habertürk Tv’de Milli Savunma Üniversitesi Rektörü olan Prof. Erhan Afyoncu ile birlikte sunduğu Tarihin Arka Odası programından öğrendim.

Bardakçı, daha 2012’de yaptığı o programda bir lanet veya bedduanın olmadığını dile getirmiş zaten.

Sevilay Yılman’ın yazısı

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