Sevilay Yılman: ‘Durdurun savaşı’ demenin neresi suç?

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‘Durdurun savaşı’ demenin neresi suç?

Aralarında eski AK Partili Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sinema sanatçısı Halil Ergün gibi değerli ve saygın isimlerin olduğu 170 kişi, Afrin’e başlatılan operasyon sonrası bir mektup kaleme aldı ve söz konusu operasyonun sona ermesi için bu mektubu TBMM’deki tüm milletvekillerine gönderdi.

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Bilmiyorum okuyabildiniz mi aydın ve sanatçıların yazdıkları bu mektubu ama bu mektuba gösterilen tepkiyle ilgili bir şeyler yazacağım. Bir kere şunu baştan yazayım: Nasıl ki bu mektubu yazanların Afrin operasyonuna karşı tepki gösterme hakkı varsa, başka birilerinin de onlara tepki gösterme hakkı var. Ancak bu tepkiler demokratik ölçülerde kalmalı, aşırıya kaçmamalıdır.

“Hapse tıkmakla, asmakla, kesmekle” tehdit edilmemelidir bu mektuba imza atan insanlar.

Sevilay Yılman’ın yazısı