Sevilay Yılman: Devlet beyin tek bir derdi var

Uzatmayayım lafı… Bana göre Devlet Bey’in derdi ne iktidara yaranmak, ne de iktidarla ahbap çavuş ilişkisini devam ettirmek!

Onun tek bir derdi var; o da siyaset! Tabanını genişletmek, 2019 seçimlerinde bu genişleyen tabandan oy alabilmek için şimdiden yatırım yapıyor Sayın Bahçeli! Çünkü farkına vardı ki referandumdaki tavrı dolayısıyla AK Parti’ye oy veren, sempati duyan seçmenlerin de büyük sempatisi var kendisine ve partisine.

İşte bu sempatinin devam etmesi ve sandıkta oya tahvili için bugünkü politikayı izliyor Devlet Bey!

Sevilay Yılman’ın yazısı