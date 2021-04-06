Sevilay Yılman: ‘Deja vu’ dedirten Ergenekon, Balyoz dönemlerine benzer işler…

Benim abartıdan kastetmeye çalıştığım şey, gözaltılar hususu.

Net söylüyorum; Fotoğraf bu olmamalıydı.

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“Deja vu” dedirten Ergenekon, Balyoz dönemlerine benzer işler…

Sabahın köründe evlerinde aramalar, taramalar filan…

Olmamalıydı.

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Daha üç beş gün evveline kadar iktidara en yakın televizyon kanallarının vazgeçilmez ismi olan; ‘Mavi Vatan‘ retoriğinin sahibi Cem Gürdeniz’e ve Ergenekon, Balyoz yalanları ile FETÖ tarafından yıllarca mağdur edildiğini bildiğimiz TSK’nın eski mensuplarına bu muamele reva görülmemeliydi.

Yunan basınına; “Mavi Vatan kışkırtıcısı tutuklandı” manşetiyle nanik yapma fırsatı verilmemeliydi.

Sevilay Yılman’ın yazısı