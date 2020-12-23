Sevilay Yılman: Cumhurbaşkanının da yasaklara uymasını beklemek nasıl bir kafa?

Gelelim şimdi; ”Tam bir ele verir talkımı kendi yutar salkımı halleri! Pandemi var ve Cumhurbaşkanı virüsle mücadele için milletin restoranta oturmasına bile yasak getirirken kendisi Beştepe’de Iraklılarla dip dibe alem yapıyor!” eleştirilerine…

Pandemi var doğru.

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Ve ülkenin en az hasarla çıkabilmesi için de bizlere türlü yasaklar getiriliyor o da doğru!

Ama arkadaş…

Pandemi var diye ülkenin Cumhurbaşkanı’nın da halkın uyması gereken yasaklara aynı biçimde uymasını beklemek nasıl bir kafa?

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Yahu “Katar, Azerbaycan dışında bizi sallayan yok! Yabancı sermaye sırf bu iki ülkeye kalırsa yandık bittik mahvolduk. Yeter artık düzeltin şu dış politikamızı da nefes alalım” diyen biz!

Düzeltmek için gayret gösteriyor diye yerden yere vuran yine biz!

Ne yapsın yani Cumhurbaşkanı?

Sevilay Yılman’ın yazısı