Sevilay Yılman: CHP yönetimi bu kararı alarak adeta harakiri yapmıştır

Düne kadar bir belirsizlik vardı bu hususta ama artık yok! Çok net belli oldu ki CHP’deki bu iç işlerin çözümü için devreye girecek mercii mahkemeler olacak.

Oradan çıkan sonuç ne olur bilemem. Mahkemeler ne yönde karar verir, şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz ama her ne olursa olsun, sonuçta CHP’nin mevcut yönetimi bu kararı alarak adeta harakiri yapmıştır!

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Hem kendilerini hem koca CHP’yi hem de Türkiye’nin sol, sosyal demokrasi, muhalif siyasetinin bitiş düdüğünü çalmışlardır.

Bundan sonra ne olur söyleyeyim CHP’de.

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Kavga olur. Bol bol tartışma ve karşılıklı atışmalar ve arada bir de birbirlerine denk gelirlerse partililerin yumruklaşmaları olur.

Başka da hiçbir şey olmaz!

Artık kabul edin, kabul edelim kendisine hayrı dokunmayan bu CHP’den Türkiye’ye de bir hayır gelmez!

Sevilay Yılman’ın yazısı