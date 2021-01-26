Sevilay Yılman: Bu millet cepleri sağlamlar maskesiz, mesafesiz dağ otellerinde alem yapsın diye mi özveride bulunuyor?

Bütçesi elverişli olana böyle bir imkan sunuyorsanız elverişsiz olan için niye bir çözüm üretmiyorsunuz.

Açaydınız bari sinemaları, restoranları, oyun parklarını filan.

Reklam

Fakir fukaranın çocuğu da nefeslenseydi bir 15 gün.

Ayrıca siz restoranları, kafeleri “salgının en çok bulaş olduğu yerler” deyip kapatmadınız mı?

Milletten de buna riayet etmesini istemediniz mi?

Reklam

Ee o zaman?

Nedir o dağdaki otellerde partileme görüntüleri, gece yaşanan manzaralar?

Ya pardon ama bu millet cepleri sağlamlar maskesiz, mesafesiz üst üste, dip dibe dağ otellerinde “vur patlasın çal oynasın” alem yapsın diye mi özveride bulunuyor?

Sevilay Yılman’ın yazısı