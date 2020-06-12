Sevilay Yılman: Bal gibi de FETÖ’cü kadrolarla işbirliği yaptı AK Parti!

AK Parti’nin Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Başkanı Mahir Ünal’ın yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın katıldığı bir televizyon programında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Ayvalı, AK Parti ve FETÖ arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı bir anda bu ilişkinin zamanın ruhunun bir gereği olduğuna vurgu yapmak için aynen şunları söylüyor: “FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz! Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi: “2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı da muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim! Hayır! Çok açık söylüyorum bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım! 2010’a kadar!”

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Muhaliflerin dediği gibi; “Bir itiraf değil sadece boşboğazlık!”

Kendisine de dedim…

Evet kesinlikle Ayvalı’nın yaptığı tam bir boşboğazlık ama üzgünüm gerçeklik payı da çok yüksek!

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Bal gibi de o tarihlerde cemaat, hizmet vs diye anılan veya öyle olduğu sanılan FETÖ’cü kadrolarla işbirliği yaptı AK Parti!

Ha amaç FETÖ ve Kemalistleri birbirine kırdırmak filan değildi tabii…

Amaç siyaset için tehdit olan askeri vesayetle mücadeleydi.

Sevilay Yılman’ın yazısı