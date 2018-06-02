Sevilay Yılman: Bahçeli’nin açıklamaları beni hem irite etti hem de ürküttü

Bahçeli’nin “Temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atar ve af çıkar!” açıklamaları beni hem irite etti hem de ürküttü.

Neden? Çünkü affedilmesini istediği ve adlarını kader mahkûmları koyduğu, toplamda sayıları 187 bin civarında olan mahkûmlar arasında mesela 30 bine yakın katil var. 45 bine yakın ise hırsız! (Bu konuda hazırlanmış tabloyu da dikkatinize sunuyorum!)

Reklam

Elbette ki böyle bir şey olmayacak. Yani 2 hafta sonra kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi katil ve hırsız oldukları tescillenmiş bu insanlar sırf Bahçeli onların ve yakınlarının oylarına talip olduğu için serbest kalmayacak. Yani bu af çıkmayacak. Çünkü iktidar bu konuda kesin kararlı ve asla taviz verme niyetinde değil. Onlar da biliyor ki bu sadece MHP’ye daha fazla oy getirmek için Sayın Bahçeli’nin kullandığı bir koz. Ancak Bahçeli bence bu koz üzerinde daha fazla durmamalı. Çünkü bu af çıkmayınca o kader mahkûmları adını verdiği insanların yakınları tarafından iki yere fatura kesilir. Biri, bu konuda insanlara umut veren ancak hiçbir şey yapamayan bir lider olduğu için kendisine ve partisine, diğeri de bu affı çıkarabilecek güce sahip olduğu halde çıkarmayan iktidara, yani AK Parti’ye…

Ben Bahçeli’nin yerinde olsam karşılığı epeyce ağır olma ihtimali bulunan bu faturalara sebep olmamak için biraz daha temkinli olur ve konuyu şirazesinden çıkarmadan kapatırım…

Reklam

Sevilay Yılman’ın yazısı