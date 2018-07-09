Sevilay Yılman: Aziz Sancar’a bakanlık teklifi yok

Önceki gün sabah uyandığımda telefonumda bir fotoğraf. Ve altında da şöyle bir yorum; “Amma sallamış bu arkadaş!”

Yollanan fotoğraflı mesajda Hürriyet’ten Nuray Babacan imzalı yeni kabinede olacak isimler yazıyordu. Nereden duymuş bilmiyorum. Kim ona bunu söyledi haberim yok ama açıkçası görünce kahkahalarla güldüm.

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Çünkü Nuray Babacan benim bundan 10 gün evvel “Hayalimdeki kabine” diyerek yazdığım iki isme de bakanlık teklifi yapıldığını yazmıştı.

Biri Aziz Sancar, diğeri Muhtar Kent!

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Güya iki isim de düşünüyormuş yapılan bu teklifi…

Muhtar Kent’i bilemem ama Aziz Sancar’a böyle bir teklifin yapılmadığından adımın Sevilay olduğu kadar eminim.

Çünkü Aziz Sancar’la böyle bir teklifin yapılıp yapılmadığını bilecek kadar irtibatım var.

Böyle bir teklif yok yani. Olan tek şey davet! Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı yemini için Aziz Bey de davet edildi ve bildiğim kadarıyla da katılıyor davete.

Öğrenemedim ama acaba diyorum Nuray’a bu kulisi verenler bu davetten söz etti de o bakanlık teklifi gibi mi anladı? Yoksa “Aman yazayım gitsin, memleket konuşsun işte” mi dedi?

Hangisi acaba?

Sevilay Yılman’ın yazısı