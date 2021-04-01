Sevilay Yılman: Albayrak’ın keyfi yerindeymiş, bir kitap yazma niyeti varmış

İddialı bulabilirsiniz ama ben “dönmeyecek” diyorum.

Yani; “Albayrak beklenen olası kabine revizyonunda yer almayacak” diyorum.

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Bunu da bir 6. hisle ya da piyasalarda konuşulan kulisler üzerinden yazmıyorum.

Dün yazıyı yazmadan önce ona çok yakın bir iki kritik isimle telefon görüşmesi yaptım.

Merakları gidermek için yazayım…

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Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş.

Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine.

Gün boyu o ofiste çalışıyormuş.

Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; “O fikri hayata geçirmenin tam zamanı” deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

Sevilay Yılman’ın yazısı