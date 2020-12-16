Sevilay Yıldırım: Sanki o lafları CHP’liler gırtlağına çökmüş de zorla söyletmiş gibi…

Jean-Jacques Rousseau’nun kitabında aktardığı o sözün kime ait olduğunu Fransızlar hala bilmiyor olabilirler ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması sırasında; “Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor!” diyen CHP’li Engin Altay’a kimin, hangi vekilin; ”O zaman aç değiller!” dediğini gayet iyi biliyoruz!

Biz biliyoruz ama galiba o bizim bildiğimizin farkında değil ki…

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Skandal sözlerine dair şöyle bir açıklama yaptı; “CHP’li Engin Altay sözlerimi çarpıtarak siyaset devşirme derdinde. Milletimiz CHP’nin linç siyasetine prim vermeyecektir. Sizin derdiniz çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak. Zaten en iyi yaptığınız da bu. Projeniz yok!”

Sanki dersiniz o lafları kendisi bile/isteye söylememiş de Engin Altay ya da CHP’liler gırtlağına çökmüş de zorla söyletmiş gibi adeta aklımızla alay eder gibi garip bir açıklama yani.

(…)Medeni bir insan bu hatanın hata olduğunu kabul edip telafisi için çabalar…

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Olmayan ise Milletvekili Şahin Tin gibi zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıp başkalarını çamurlama telaşına düşer…

Sevilay Yıldırım’ın yazısı