Sevilay Yıldırım: Eski GATA’nın bakanlığa bağlanması sonrası ne halde olduğunu öğrenebildik

En azından kendi kendini faş etti de memleket olarak bir zamanlar parmakla gösterilen eski adı GATA olan (Artık GATA değil çünkü 2016 yılında askeri hastanelerin tümü Sağlık Bakanlığı’na bağlandı. Ve ondan sonra da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nin ismi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişti) sağlık kuruluşunun kimlerin elinde ve ne halde olduğunu öğrenebildik.

Siz de teşekkür edin.

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Çünkü Ali Edizer denilen bu şahsiyet egosunu tatmin adına o videoları çekip sosyal medya hesaplarında paylaşmamış olsaydı eskilerde çok müstesna bir hastane olarak bilinen GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devri sonrası neredeyse IŞID kafasında olan sözüm ona Tıp Hekimi bir adam tarafından yönetildiğini belki hiçbir zaman öğrenemeyecektik.

Hala devam ediyor olacaktı o göreve ve belki o akla ziyan fikirleriyle beraber hastanenin tam tepesine de oturacaktı.

Sevilay Yıldırım’ın yazısı